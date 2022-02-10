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Учения России и Беларуси: США связались с Минском, чтобы "снизить вероятность просчета"

Автор: Артем Горовенко

На фоне старта российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022" Вашингтон связался с Минском, чтобы обсудить вопросы безопасности. А также чтобы "снизить вероятность просчета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Fox News Люка Томлинсона.

Сообщается, что сегодня глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли позвонил начальнику Генштаба Вооруженных сил Беларуси, "чтобы снизить вероятность просчета" во время совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022".

Факт такого разговора подтвердили и в Минобороны Беларуси.

"Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня начались совместные российско-белорусские учения, которые продлятся до 20 февраля. По информации Минобороны РФ, целью этих учений является отработка задач по прекращению и отражению внешней агрессии.

До этого Россия провела переброску войск в Беларусь, которую в НАТО назвали крупнейшей со времен холодной войны.

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