Учения России и Беларуси: США связались с Минском, чтобы "снизить вероятность просчета"

На фоне старта российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022" Вашингтон связался с Минском, чтобы обсудить вопросы безопасности. А также чтобы "снизить вероятность просчета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Fox News Люка Томлинсона.

"Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы безопасности", - говорится в сообщении.

Факт такого разговора подтвердили и в Минобороны Беларуси.

Сообщается, что сегодня глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли позвонил начальнику Генштаба Вооруженных сил Беларуси, "чтобы снизить вероятность просчета" во время совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022".

Напомним, сегодня начались совместные российско-белорусские учения, которые продлятся до 20 февраля. По информации Минобороны РФ, целью этих учений является отработка задач по прекращению и отражению внешней агрессии.

До этого Россия провела переброску войск в Беларусь, которую в НАТО назвали крупнейшей со времен холодной войны.