RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Навчання Росії та Білорусі: США зв'язалися з Мінськом, щоб "знизити ймовірність прорахунку"

Автор: Артем Горовенко

На тлі старту російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022" Вашингтон зв'язався з Мінськом, щоб обговорити питання безпеки. А також щоб "знизити ймовірність прорахунку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Fox News Люка Томлінсона.

Повідомляється, що сьогодні голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі подзвонив начальнику Генштабу Збройних сил Білорусі, "щоб знизити ймовірність прорахунку" під час спільних російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022".

Факт такої розмови підтвердили і в Міноборони Білорусі.

"Під час телефонної розмови сторони обговорили питання безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні почалися спільні російсько-білоруські навчання, які триватимуть до 20 лютого. За інформацією Міноборони РФ, метою цих навчань є відпрацювання завдань з припинення і відбиття зовнішньої агресії.

До цього Росія провела перекидання військ до Білорусі, яку в НАТО назвали найбільшою з часів холодної війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиБілорусь