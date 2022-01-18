UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Учения России и Беларуси подчеркивают агрессивное настроение против Украины, - постпред США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Совместные военные учения России и Беларуси являются еще одним сигналом агрессивного настроения Москвы против Украины. В случае вторжения на украинскую территорию РФ атакует устав ООН и понесет ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя США при ООН Линду Томас-Гринфилд.

По ее словам, США встревожены военными учениями России и Беларуси. Сообщения о совместных маневрах на белорусской территории - это сигнал о том, что РФ агрессивно настроена против Украины.

"Если Россия вторгнется в Украину, то это будет атакой на устав ООН", - сказала в интервью The Washington Post Томас-Гринфилд.

Она уточнила, что США и союзники будут действовать, в том числе, в Совете безопасности ООН, и Россия должна быть готова к этому. "Мы уже провели в Нью-Йорке обсуждения с рядом коллег", - добавила дипломат.

Напомним, ранее лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией.

Отметим, после заявления Лукашенко стало известно о внезапной проверке сил реагирования Союзного государства перед совместными российско-белорусскими учениями в феврале.

Как сообщало РБК-Украина, в Беларусь уже начали прибывать российские войска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияБеларусьУкраина