Навчання Росії та Білорусі підкреслюють агресивний настрій проти України, - постпред США

Спільні військові навчання Росії та Білорусі є ще одним сигналом агресивного настрою Москви проти України. У разі вторгнення на українську територію РФ атакує Статут ООН і понесе відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника США при ООН Лінду Томас-Грінфілд .

За її словами, США стривожені військовими навчаннями Росії та Білорусі. Повідомлення про спільні маневри на білоруській території - це сигнал про те, що РФ агресивно налаштована проти України.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то це буде атакою на Статут ООН", - сказала в інтерв'ю The Washington Post Томас-Грінфілд.

Вона уточнила, що США і союзники будуть діяти, в тому числі в Раді безпеки ООН, і Росія повинна бути готова до цього. "Ми вже провели в Нью-Йорку обговорення з низкою колег", - додала дипломат.