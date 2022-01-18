RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Навчання Росії та Білорусі підкреслюють агресивний настрій проти України, - постпред США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Спільні військові навчання Росії та Білорусі є ще одним сигналом агресивного настрою Москви проти України. У разі вторгнення на українську територію РФ атакує Статут ООН і понесе відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника США при ООН Лінду Томас-Грінфілд.

За її словами, США стривожені військовими навчаннями Росії та Білорусі. Повідомлення про спільні маневри на білоруській території - це сигнал про те, що РФ агресивно налаштована проти України.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то це буде атакою на Статут ООН", - сказала в інтерв'ю The Washington Post Томас-Грінфілд.

Вона уточнила, що США і союзники будуть діяти, в тому числі в Раді безпеки ООН, і Росія повинна бути готова до цього. "Ми вже провели в Нью-Йорку обговорення з низкою колег", - додала дипломат.

Нагадаємо, раніше лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив про необхідність провести спільні навчання з Росією.

Зазначимо, після заяви Лукашенка стало відомо про раптову перевірку сил реагування Союзної держави перед спільними російсько-білоруськими навчаннями в лютому.

Як повідомляло РБК-Україна, до Білорусі вже почали прибувати російські війська.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяБілорусьУкраїна