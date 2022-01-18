Навчання Росії та Білорусі підкреслюють агресивний настрій проти України, - постпред США

Спільні військові навчання Росії та Білорусі є ще одним сигналом агресивного настрою Москви проти України. У разі вторгнення на українську територію РФ атакує Статут ООН і понесе відповідальність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника США при ООН Лінду Томас-Грінфілд.
За її словами, США стривожені військовими навчаннями Росії та Білорусі. Повідомлення про спільні маневри на білоруській території - це сигнал про те, що РФ агресивно налаштована проти України.
"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то це буде атакою на Статут ООН", - сказала в інтерв'ю The Washington Post Томас-Грінфілд.
Вона уточнила, що США і союзники будуть діяти, в тому числі в Раді безпеки ООН, і Росія повинна бути готова до цього. "Ми вже провели в Нью-Йорку обговорення з низкою колег", - додала дипломат.
Нагадаємо, раніше лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив про необхідність провести спільні навчання з Росією.
Зазначимо, після заяви Лукашенка стало відомо про раптову перевірку сил реагування Союзної держави перед спільними російсько-білоруськими навчаннями в лютому.
Як повідомляло РБК-Україна, до Білорусі вже почали прибувати російські війська.