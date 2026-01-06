Учені представили "дзеркало довголіття", яке показує, як насправді старіє людина

Як працює розумне дзеркало

Longevity Mirror працює на основі запатентованої технології трансдермальної оптичної візуалізації (TOI), яка аналізує кровообіг на обличчі, невидимий без спеціального обладнання та програмного забезпечення.

Після сканування користувачеві відображаються різні метрики: рівень ризику розвитку деяких захворювань, стан серцево-судинної системи, рівень психологічного стресу та інші показники. На основі цих даних формується індекс довголіття - показник здоров'я з оцінкою від 0 до 100 за кожною метрикою.

Дзеркало підтримує до шести профілів користувачів, а вбудований ШІ-асистент допомагає інтерпретувати результати, давати рекомендації та пояснення на основі виявлених фізіологічних показників. Крім вбудованого дисплея, NuraLogix планує випустити і мобільний застосунок.

Дзеркало Longevity Mirror підтримує до шести профілів користувачів (фото: NuraLogix)

Ціна і підписка

Старт продажів Longevity Mirror очікується на початку цього року з рекомендованою ціною 900 доларів. У цю суму входить річна підписка на сервіс NuraLogix, необхідний для роботи пристрою; після першого року вартість підписки складе 100 доларів на рік.

Також буде доступна додаткова послуга, що надає зв'язок із професіоналами у сфері здоров'я і благополуччя, за ціною 400 доларів на рік.

Longevity надійде в продаж на початку цього року (скріншот)

Для кого призначений пристрій

У NuraLogix зазначають, що Longevity Mirror не замінює професійної медичної консультації і не призначений для постановки діагнозів. Скоріше, пристрій позиціонується як продукт для турботи про здоров'я і відстеження загального стану організму і благополуччя.

З технічного погляду, дзеркало, здатне видавати дані про здоров'я за півхвилини, має вражаючий вигляд. За умови, що моделі ШІ навчені коректно і дають точні показники, Longevity Mirror може бути корисним для людей, які бажають стежити за своїм здоров'ям і потенційними медичними ризиками.

З іншого боку, концепція пристрою викликає асоціації з "Чорним дзеркалом": можливість передбачати майбутні ризики для здоров'я за допомогою цифрових технологій може викликати питання щодо приватності даних, збирання телеметрії та ризиків синхронізації чутливої інформації через хмару.

Незважаючи на можливість використання дзеркала кількома членами сім'ї, ціна 900 доларів залишається високою. Додаткова підписка після першого року дещо знижує привабливість пристрою.

Проте, якщо NuraLogix дійсно досягла високої точності аналізу ШІ, витрати можуть виявитися виправданими для користувачів, зацікавлених у постійному контролі здоров'я.

Дзеркало не призначене для постановки діагнозів (скріншот)