Учені довели, що Wi-Fi може стежити за людьми, навіть якщо у них немає смартфонів

Дослідники з Технологічного інституту Карлсруе (KIT) виявили, що звичайні Wi-Fi роутери можуть ідентифікувати людину за зміною сигналу - навіть якщо в неї немає смартфона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний портал PCWorld .

Професор Торстен Шруфе з Інституту інформаційної безпеки KASTEL пояснює, що радіохвилі Wi-Fi дають змогу створювати "образ" фізичного оточення роутера і людей, які перебувають поруч. Метод схожий на камери, тільки замість світла використовуються радіохвилі.

За словами експертів, наявність власного Wi-Fi пристрою не захищає: навіть вимкнені гаджети не заважають ідентифікації, якщо поруч є інші активні пристрої.

Як працює технологія

Пристрої Wi-Fi взаємодіють один з одним, обмінюючись так званим зворотним зв'язком щодо формування променя (BFI). Ці дані показують, як радіохвилі поширюються приміщенням, і передаються на роутер без шифрування.

Якщо людина проходить через "поле Wi-Fi", її тіло змінює сигнал. Штучний інтелект аналізує ці зміни і здатний ідентифікувати конкретну людину з майже 100% точністю. У дослідженні за участю 197 осіб вчені змогли надійно розпізнавати людей незалежно від їхньої ходи, перспективи або предметів на кшталт сумок і коробок.

Wi-Fi як інструмент стеження

Дослідники попереджають про ризики для особистої приватності та захисту даних. "Ця технологія перетворює будь-який роутер на потенційний інструмент спостереження", - каже Джуліан Тодт, науковий співробітник KASTEL.

За його словами, за допомогою таких мереж уряди, компанії, організації та навіть кіберзлочинці зможуть ідентифікувати людей непомітно - як у публічних місцях, так і вдома. Особливо небезпечно це в авторитарних державах, де влада може використовувати технологію для відстежування протестувальників та інакодумців.

Необхідність нових стандартів

У зв'язку з цим вчені закликають впроваджувати механізми захисту даних у стандарт Wi-Fi IEEE 802.11bf, щоб сигнали типу BFI передавалися в зашифрованому вигляді.

"Мережі Wi-Fi зараз майже скрізь - удома, офісах, ресторанах і на вулицях. Якщо технологію використовуватимуть без захисту, повсюдні бездротові мережі можуть перетворитися на універсальну інфраструктуру спостереження", - попереджає Шруфе.