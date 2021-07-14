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Участники протеста под Радой перекрыли правительственный квартал

Автор: РБК-Украина

Участники протестов под Верховной радой перекрыли движение по правительственному кварталу. Пенсионеры ведомства Министерства внутренних дел перекрыли улицу Грушевского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что участники массовой акции перекрыли движение по улице Грушевского.

Отметим, сегодня пенсионеры МВД проводят массовую акцию под Верховной радой с требованием пересчета пенсионных выплат. Они требовали от спикера Рады Дмитрия Разумкова выйти к ним, после чего попытались прорваться в здание парламента.

Также стало известно, что в ходе столкновений между ними и полицейскими последние применили слезоточивый газ.

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протестдвижениеВерховная рада