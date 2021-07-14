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Учасники протесту під Радою перекрили урядовий квартал

Автор: РБК-Україна

Учасник протестів під Верховною радою перекрили рух урядовим кварталом. Пенсіонери відомств Міністерства внутрішніх справ перекрили вулицю Грушевського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що учасники масової акції перекрили рух вулицею Грушевського.

Зазначимо, сьогодні пенсіонери МВС проводять масову акцію під Верховною радою з вимогою перерахунку пенсійних виплат. Вони вимагали від спікера Ради Дмитра Разумкова вийти до них, після чого спробували прорватися до будівлі парламенту.

Також стало відомо, що в ході зіткнень між ними і поліцейськими останні застосували сльозогінний газ.

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протестдвижениеВерховна рада