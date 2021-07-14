Протест под Радой: полиция применила слезоточивый газ против ветеранов-силовиков
Фото: в Киеве произошли столкновения на акции протеста (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве под Верховной радой Украины произошли столкновения между ветеранами-силовиками и полицией. Полицейские применили слезоточивый газ.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Митингующие пытаются прорваться в Верховную раду. Они требуют встречи со спикером Рады Дмитрием Разумковым.
Фото: в Киеве произошли столкновения на акции протеста (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Киеве проходит Всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур, требующих безотлагательного перерасчета пенсий.
Сутички під Радою
Військові пенсіонери прорвалися до стін Ради після того, як до них не вийшов спікер парламенту. Вони вимагають збільшення пенсій та зустрічі з РазумковимPosted by 24 Канал on Wednesday, July 14, 2021
Напомним, сегодня утром РБК-Украина писало, что под Верховной радой произошли столкновения.