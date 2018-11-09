Организаторам "выборов" в ОРДЛО грозит пожизненное заключение

Фото: "выборы" на Донбассе (twitter.com/dan)

СБУ начала уголовное производство по делу о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Участникам организации и проведения "выборов" на временно оккупированных территориях Донбасса грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что с 20 февраля 2014 года РФ с помощью вооруженных формирований, групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых РФ путем вооруженной агрессии осуществляются действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Действия РФ привели к гибели тысяч людей, в том числе гражданского населения, и другим тяжким последствиям в виде оккупации территории АР Крым и города Севастополь, части территории Донецкой и Луганской областей.

РФ создала иллюзию "свободы выбора и демократии" на оккупированной территории. В ОРДЛО представителями власти РФ проводятся мероприятия по организации и проведению 11 ноября 2018 так называемых "выборов главы "ДНР" и депутатов народного совета "ДНР". "Выборы" являются продолжением преступных действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменение границ ее территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Напомним, по данным украинской военной разведки, российские оккупационные администрации на Донбассе активно агитируют население прийти на "выборы" 11 ноября и пытаются повлиять на общественное мнение. В частности, для обеспечения высокой явки на "выборах" во время голосования возле "избирательных участков" будут продавать товары первой необходимости, продукты и дефицитные медикаменты со складов с гуманитарной помощью по сниженным ценам.

Добавим, что во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 6 ноября 2018 российская сторона официально заявила, что признает результаты "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.