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Россия на заседании ТКГ официально заявила, что признает результаты "выборов" в ОРДЛО, - Геращенко

Новости » Политика    06.11.2018 - 18:11
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко отметила, что этим заявлением РФ выдал "мандат на войну, которую она давно объявила Украине"

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске сегодня официально заявила, что признает результаты "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко в Facebook.

Как сообщила Геращенко, сегодня, 6 ноября, в Минске состоялся очередной раунд переговоров по ситуации на Донбассе. В частности, украинская сторона подняла вопрос отмены "выборов" на оккупированном Донбассе и их непризнания.

"РФ сегодня официально заявила, что признает результаты организованных ими же "выборов" московских марионеточных режимов. Украинская сторона заявляет: РФ, которая дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине", - написала она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщалось, что сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ имеет влияние на "руководство" самопровозглашенных "ДНР/ЛНР".

Добавим, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "выборы" в ОРДЛО являются свидетельством неготовности Кремля к урегулированию ситуации на Донбассе.

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