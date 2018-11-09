Організаторам "виборів" в ОРДЛО загрожує довічне ув'язнення

Фото: "вибори" на Донбасі (twitter.com/dan)

СБУ розпочала кримінальне провадження у справі про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

Учасникам організації та проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях Донбасу загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

"Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що з 20 лютого 2014 року РФ з допомогою збройних формувань, груп найманців, створених, підлеглих, керованих і фінансованих РФ шляхом збройної агресії здійснюються дії, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Дії РФ призвели до загибелі тисяч людей, у тому числі цивільного населення, інших тяжких наслідків у вигляді окупації території АР Крим та міста Севастополь, частини території Донецької і Луганської областей.

РФ створила ілюзію "свободи і демократії" на окупованій території. В ОРДЛО представниками влади РФ проводяться заходи щодо організації та проведення 11 листопада 2018 так званих "виборів глави "ДНР" і депутатів народної ради "ДНР". "Вибори" є продовженням злочинних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території і державного кордону, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Нагадаємо, за даними української військової розвідки, російські окупаційні адміністрації на Донбасі активно агітують населення прийти на "вибори" 11 листопада і намагаються вплинути на громадську думку. Зокрема, для забезпечення високої явки на "виборах" під час голосування біля "виборчих дільниць" будуть продавати товари першої необхідності, продукти і дефіцитні медикаменти зі складів з гуманітарною допомогою за зниженими цінами.

Додамо, що під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 6 листопада 2018 російська сторона офіційно заявила, що визнає результати "виборів" в окремих районах Донецької і Луганської областей.