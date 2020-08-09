На участке в Киеве почти 73% избирателей поддержали Тихановскую

Лукашенка поддержали почти 10%
На участке в Киеве почти 73% избирателей поддержали Светлану Тихановскую на выборах президента Беларуси. Всего за день проголосовали 225 человек.
Об этом сообщается в Facebook инициативы Экзітпол за мяжой - Украіна.
Экзитпол показал следующие результаты.
Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси обновила данные по результатам президентских выборов, Лукашенко набрал 81% голосов.
Также появились данные неофициального экзит-пола с 18 зарубежных избирательных участков по выборам президента Беларуси, там у Тихановской более 70% голосов.
Как известно, в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.
После этого в стране начались протесты, в частности столкновения между протестующими и правоохранителями.