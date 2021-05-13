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Без участия России нельзя решить конфликт на Донбассе, - Ермак

Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что конфликт на Донбассе нельзя решить без участия российской стороны в переговорах. По его словам, сейчас Киев стремится "использовать любые дипломатические возможности", которые помогут привести к прогрессу в решении конфликта на востоке Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

"Западные друзья Украины поддерживают нас, и мы действуем так, что каждая наша инициатива - абсолютно понятна и предсказуема для наших партнеров. В том числе это касается и вопроса о переговорах двух лидеров - Украины и России", - сказал Ермак.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить нормандский формат до семи участников. Он предлагает включить в переговоры США, Британию и Канаду.

Также Зеленский выступает за создание нового международного формата переговоров по Донбассу. По его словам, такой формат может быть параллельным нормандскому.

Ранее РБК-Украина писало, что главной задачей перед потенциальной встречи между Зеленским и Путиным стоит анализ выполнения договоренностей парижского саммита нормандской встречи.

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Новости Украины Российская ФедерацияДонбасспереговорыАндрей Ермак