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Без участі Росії не можна вирішити конфлікт на Донбасі, - Єрмак

Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Глава офісу президента Андрій Єрмак вважає, що конфлікт на Донбасі не можна вирішити без участі російської сторони в переговорах. За його словами, зараз Київ прагне "використовувати будь-які дипломатичні можливості", які допоможуть привести до прогресу у вирішенні конфлікту на сході України.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним".

"Західні друзі України підтримують нас, і ми діємо так, що кожна наша ініціатива - абсолютно зрозуміла і передбачувана для наших партнерів. У тому числі це стосується і питання про переговори двох лідерів - України і Росії", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував розширити нормандський формат до семи учасників. Він пропонує включити в переговори США, Британію і Канаду.

Також Зеленський виступає за створення нового міжнародного формату переговорів щодо Донбасу. За його словами, такий формат може бути паралельним нормандському.

Раніше РБК-Україна писало, що головним завданням перед потенційної зустрічі між Зеленським і Путіним варто аналіз виконання домовленостей Паризького саміту нормандської зустрічі.

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Новини України Російська ФедераціяДонбаспереговориАндрій Єрмак