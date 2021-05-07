Участие Украины в саммите НАТО еще не подтверждено, - Стефанишина

Как пояснила Стефанишина, пока повестка дня саммита НАТО еще не утверждена, только известно, что он состоится 14 июня. Она добавила, что участие партнеров НАТО таких, как Украина, определяется в диалоге с Альянсом.

"Саммит проводится при участии стран-членов Альянса. Формат участия в нем партнеров, в частности Украины, определяется в двустороннем диалоге. Эта работа еще продолжается и рано окончательно говорить о ее результатах", - отметила вице-премьер.

Стефанишина рассказала, что 17-18 мая будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе, во время которого планирует обсудить все важные вопросы взаимодействия Украины и НАТО.

"Интенсивность диалога Украина-НАТО будет оставаться высокой. Сейчас работаем над расширением сотрудничества по конкретным направлениям в рамках Партнерства расширенных возможностей", - заявила она.