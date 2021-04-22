Летом состоится саммит НАТО. Среди главных тем - российская агрессия

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО .

"Я рад объявить, что следующий саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия", - сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что организаторы любых провокаций против страны пожалеют" так, как давно ни о чем не жалели". Россия будет сама опредилять "красные линии".

Отметим, в России объяснили усиление войск на юге страны.

РБК-Украина писало, что в Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.