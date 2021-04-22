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Летом состоится саммит НАТО. Среди главных тем - российская агрессия

Новина українською → Брюссель, Четверг 22 апреля 2021 10:45
Летом состоится саммит НАТО. Среди главных тем - российская агрессия Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (facebook.com/NATO)
Автор: Анастасия Рокитна

Следующий саммит глав государств и правительств НАТО пройдет 14 июня. Страны-участницы обсудят, в частности, российскую агрессию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Среди главных тем саммита:

  • агрессивные действия РФ,
  • терроризм,
  • кибератаки,
  • климат,
  • усиление Китая.

"Я рад объявить, что следующий саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия", - сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что организаторы любых провокаций против страны пожалеют" так, как давно ни о чем не жалели". Россия будет сама опредилять "красные линии".

Отметим, в России объяснили усиление войск на юге страны.

РБК-Украина писало, что в Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.

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