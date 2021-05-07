Участь України в саміті НАТО ще не підтверджена, - Стефанішина

Як пояснила Стефанішина, наразі порядок денний саміту НАТО ще не затверджений, тільки відомо, що він відбудеться 14 червня. Вона додала, що участь партнерів НАТО таких, як Україна, визначається у діалозі з Альянсом.

"Саміт проводиться за участі країн-членів Альянсу. Формат участі в ньому партнерів, зокрема України, визначається в двосторонньому діалозі. Ця робота іще триває і зарано остаточно говорити про її результати", - зазначила віце-прем'єр.

Стефанішина розповіла, що 17-18 травня перебуватиме з робочим візитом у Брюсселі, під час якого планує обговорити всі важливі питання взаємодії України та НАТО.

"Інтенсивність діалогу Україна-НАТО залишатиметься високою. Наразі працюємо над розширенням співпраці за конкретними напрямками у рамках Партнерства розширених можливостей", - заявила вона.