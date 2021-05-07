RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Участь України в саміті НАТО ще не підтверджена, - Стефанішина

Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, чи братиме Україна участь у саміті НАТО. За її словами, участь України ще не підтверджена.

Про це віце-прем'єр написала на сторінці у Facebook.

Як пояснила Стефанішина, наразі порядок денний саміту НАТО ще не затверджений, тільки відомо, що він відбудеться 14 червня. Вона додала, що участь партнерів НАТО таких, як Україна, визначається у діалозі з Альянсом.

"Саміт проводиться за участі країн-членів Альянсу. Формат участі в ньому партнерів, зокрема України, визначається в двосторонньому діалозі. Ця робота іще триває і зарано остаточно говорити про її результати", - зазначила віце-прем'єр.

Стефанішина розповіла, що 17-18 травня перебуватиме з робочим візитом у Брюсселі, під час якого планує обговорити всі важливі питання взаємодії України та НАТО.

"Інтенсивність діалогу Україна-НАТО залишатиметься високою. Наразі працюємо над розширенням співпраці за конкретними напрямками у рамках Партнерства розширених можливостей", - заявила вона.

Нагадаємо, головними темами цьогорічного саміту НАТО будуть агресія Росії, тероризм, кібербезпека, зміни клімату, а також посилення позицій Китаю. Україна ж сподівається, що під час саміту Київ отримає План дій щодо членства в НАТО.

Крім того, віце-прем'єр Стефанішина заявляла, що вже настав час дати Україні ПДЧ в НАТО. Українська сторона, за її словами, була готова до цього більше, ніж 13 років тому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України СамітНАТОУкраїна