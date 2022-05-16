Участие ОДКБ в войне в Украине на саммите в Москве не поднималось, - генсек

Участие стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в войне в Украине на саммите в Москве не обсуждался. В ходе встречи Владимир Путин проинформировал лидеров о ходе боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ в этой "специальной военной операции" (войне в Украине - ред.) не ставился и не обсуждался", - заявил журналистам генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Он добавил, что в ходе встречи лидеров стран ОДКБ Путин проинформировал их о ходе войны, которую развязала Россия против Украины.