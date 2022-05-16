Участие ОДКБ в войне в Украине на саммите в Москве не поднималось, - генсек
Участие стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в войне в Украине на саммите в Москве не обсуждался. В ходе встречи Владимир Путин проинформировал лидеров о ходе боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ в этой "специальной военной операции" (войне в Украине - ред.) не ставился и не обсуждался", - заявил журналистам генеральный секретарь организации Станислав Зась.
Он добавил, что в ходе встречи лидеров стран ОДКБ Путин проинформировал их о ходе войны, которую развязала Россия против Украины.
Напомним, 16 мая в Москве прошел саммит ОДКБ, на который Путин пригласил лидеров стран-членов организации.
Отметим, среди приглашенных был Александр Лукашенко, который предложил странам ОДКБ отключиться от внешнего интернета.
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