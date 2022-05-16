Участь ОДКБ у війні в Україні на саміті в Москві не піднімалася, - генсек

Участь країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у війні в Україні на саміті в Москві не обговорювалася. В ході зустрічі Володимир Путін поінформував лідерів про хід бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Питання про будь-яку участь або залучення ОДКБ у цій "спеціальній військовій операції" (війні в Україні - ред.) не ставилося і не обговорювалося", - заявив журналістам генеральний секретар Організації Станіслав Зась.

Він додав, що в ході зустрічі лідерів країн ОДКБ Путін поінформував їх про хід війни, яку розв'язала Росія проти України.