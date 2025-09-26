UA

Участь АМКУ у вирішенні комерційних завдань окремих гравців на ринку ліків недопустиме, - нардеп

Фото: народний депутат Юрій Заславський (facebook.com yu.zaslavskiy)
Автор: Олександр Мороз

Антимонопольні органи мають зосереджуватися на контролі за дотриманням правил конкуренції та станом ринку лікарських засобів, а не виконанні комерційних завдань окремих учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата України Юрія Заславського.

"Недопустимим є втягування державних адміністративних інституцій, у тому числі антимонопольних, у вирішення комерційних суперечок між компаніями. Їхнє завдання - забезпечувати рівні правила гри на ринку та чесну конкуренцію", - зазначив він.

За словами парламентаря, будь-яка продукція повинна конкурувати насамперед за ціною та якістю.

"Щоб споживач обирав саме твій продукт, потрібно пропонувати ринку конкурентну вартість і належний рівень якості, а не залучати адміністративний ресурс", – наголосив Заславський.

Він також висловив занепокоєння, що окремі компанії можуть намагатися використовувати державні органи у власних корпоративних цілях.

"Є ризик, що подібні дії вводять владу в оману і створюють викривлену картину реального стану конкуренції", – резюмував депутат.

Як повідомлялось, ще в квітні Антимонопольний комітет України (АМКУ) повідомив про початок дослідження ціноутворення на фармацевтичному ринку.

