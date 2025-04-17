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АМКУ почав перевірку цін на ліки українських виробників

Четвер 17 квітня 2025 16:25
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АМКУ почав перевірку цін на ліки українських виробників Фото: АМКУ почав перевірку цін на ліки українських виробників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Антимонопольний комітет України (АМКУ) повідомив про початок дослідження ціноутворення на фармацевтичному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraf.

Як зазначено у відповіді на запит видання, ще з 6 лютого 2025 року Комітет проводить перевірку дотримання законодавства про захист економічної конкуренції з боку національних виробників ліків.

У фокусі перевірки - популярні лікарські засоби, які реалізуються у великих обсягах через аптечні мережі. Особливу увагу приділено аналізу механізмів формування цін та виявленню можливих ознак завищення виробниками вартості для кінцевих споживачів.

"У межах дослідження здійснюється аналіз ціноутворення національними виробниками на лікарські засоби, які користуються найбільшою популярністю серед населення та реалізуються в найбільших обсягах в аптечному сегменті. Наразі дослідження триває. У разі виявлення під час проведення зазначеного дослідження ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції в діях суб’єктів господарювання на різних ланках реалізації лікарських засобів, комітет вживатиме відповідних заходів у межах повноважень", - додають у комітеті.

АМКУ почав перевірку цін на ліки українських виробників

АМКУ почав перевірку цін на ліки українських виробників

АМКУ почав перевірку цін на ліки українських виробників

АМКУ почав перевірку цін на ліки українських виробників

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Антимонопольний комітет України аптеки
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