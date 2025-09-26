Участие АМКУ в решении коммерческих задач отдельных игроков на рынке лекарств недопустимо, - нардеп

Антимонопольные органы должны сосредоточиться на контроле за соблюдением правил конкуренции и состоянием рынка лекарственных средств, а не выполнении коммерческих задач отдельных участников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Украины Юрия Заславского.
"Недопустимо втягивание государственных административных институтов, в том числе антимонопольных, в решение коммерческих споров между компаниями. Их задача - обеспечивать равные правила игры на рынке и честную конкуренцию", - отметил он.
По словам парламентария, любая продукция должна конкурировать прежде всего по цене и качеству.
"Чтобы потребитель выбирал именно твой продукт, нужно предлагать рынку конкурентную стоимость и надлежащий уровень качества, а не привлекать административный ресурс", - подчеркнул Заславский.
Он также выразил обеспокоенность, что отдельные компании могут пытаться использовать государственные органы в собственных корпоративных целях.
"Есть риск, что подобные действия вводят власть в заблуждение и создают искаженную картину реального состояния конкуренции", - резюмировал депутат.
Как сообщалось, еще в апреле Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил о начале исследования ценообразования на фармацевтическом рынке.