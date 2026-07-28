Учасники додаткових сесії ЄВІ та ЄФВВ отримали запрошення: де їх знайти

Головне: Запрошення вже розміщено: Учасники додаткових сесій ЄВІ та ЄФВВ можуть завантажити запрошення-перепустки. У документі вказано дату, час і місце проведення тестування.

Учасники додаткових сесій ЄВІ та ЄФВВ можуть завантажити запрошення-перепустки. У документі вказано дату, час і місце проведення тестування. Обов'язкові документи для допуску: Щоб потрапити до пункту тестування, при собі необхідно мати: екзаменаційний листок, документ, що посвідчує особу та запрошення-перепустку.

Щоб потрапити до пункту тестування, при собі необхідно мати: екзаменаційний листок, документ, що посвідчує особу та запрошення-перепустку. Суворе дотримання безпеки: УЦОЯО категорично забороняє публікувати або поширювати у соцмережах і чатах інформацію про дату, час і локацію проведення іспитів заради безпеки всіх учасників.

Запрошення-перепустки 28 липня розмістили в кабінетах учасників вступних випробувань на сайті УЦОЯО. У документах вказано дату, час і місце проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

Вступникам необхідно самостійно сформувати документ у своєму кабінеті та, за можливості, роздрукувати його.

Які документи потрібно мати

Для допуску до пункту тестування учасники повинні пред'явити:

екзаменаційний листок;

документ, на підставі якого їх зареєстрували для участі у вступних випробуваннях;

запрошення-перепустку.

В УЦОЯО наголосили, що без цих документів потрапити до пункту тестування буде неможливо.

Місце проведення тестування не можна розголошувати

В УЦОЯО нагадали, що з міркувань безпеки інформацію про місця проведення тестувань в Україні не публікують ні на офіційному сайті, ні на сторінках регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні в соцмережах.

Також вступників закликали не поширювати інформацію про дату, час і місце проведення іспитів.

"Наполегливо рекомендуємо не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, і вступникам, адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань", - наголосили в УЦОЯО.