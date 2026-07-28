Участники дополнительных сессии ЕВЭ и ЕПВИ получили приглашение: где их найти

Главное: Приглашение уже размещено: Участники дополнительных сессий ЕВЭ и ЕПВИ могут скачать приглашения-пропуска. В документе указаны дата, время и место проведения тестирования.

Участники дополнительных сессий ЕВЭ и ЕПВИ могут скачать приглашения-пропуска. В документе указаны дата, время и место проведения тестирования. Обязательные документы для допуска: Чтобы попасть в пункт тестирования, при себе необходимо иметь: экзаменационный листок, документ, удостоверяющий личность и приглашение-пропуск.

Чтобы попасть в пункт тестирования, при себе необходимо иметь: экзаменационный листок, документ, удостоверяющий личность и приглашение-пропуск. Строгое соблюдение безопасности: УЦОКО категорически запрещает публиковать или распространять в соцсетях и чатах информацию о дате, времени и локации проведения экзаменов ради безопасности всех участников.

Приглашения-пропуска 28 июля разместили в кабинетах участников вступительных испытаний на сайте УЦОКО. В документах указаны дата, время и место проведения единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ).

Поступающим необходимо самостоятельно сформировать документ в своем кабинете и, по возможности, распечатать его.

Какие документы нужно иметь

Для допуска к пункту тестирования участники должны предъявить:

экзаменационный лист;

документ, на основании которого их зарегистрировали для участия во вступительных испытаниях;

приглашение-пропуск.

В УЦОКО подчеркнули, что без этих документов попасть в пункт тестирования будет невозможно .

Место проведения тестирования нельзя разглашать

В УЦОКО напомнили, что из соображений безопасности информацию о местах проведения тестирований в Украине не публикуют ни на официальном сайте, ни на страницах региональных центров оценивания качества образования, ни в соцсетях.

Также поступающих призвали не распространять информацию о дате, времени и месте проведения экзаменов.

"Настойчиво рекомендуем не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, и поступающим, ведь от этого может зависеть безопасность всех участников вступительных испытаний", - подчеркнули в УЦОКО.