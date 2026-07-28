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Участники дополнительных сессии ЕВЭ и ЕПВИ получили приглашение: где их найти

14:56 28.07.2026 Вт
2 мин
Участникам напомнили, почему нельзя разглашать информацию о дате, времени и месте проведения экзаменов.
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Введение в магистратуру (Getty Images)

Участникам дополнительных сессий вступительных экзаменов в магистратуру стали доступные приглашения-пропуска на ЕВЭ и ЕПВИ.

Главное:

  • Приглашение уже размещено: Участники дополнительных сессий ЕВЭ и ЕПВИ могут скачать приглашения-пропуска. В документе указаны дата, время и место проведения тестирования.
  • Обязательные документы для допуска: Чтобы попасть в пункт тестирования, при себе необходимо иметь: экзаменационный листок, документ, удостоверяющий личность и приглашение-пропуск.
  • Строгое соблюдение безопасности: УЦОКО категорически запрещает публиковать или распространять в соцсетях и чатах информацию о дате, времени и локации проведения экзаменов ради безопасности всех участников.

Приглашения-пропуска 28 июля разместили в кабинетах участников вступительных испытаний на сайте УЦОКО. В документах указаны дата, время и место проведения единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ).

Поступающим необходимо самостоятельно сформировать документ в своем кабинете и, по возможности, распечатать его.

Какие документы нужно иметь

Для допуска к пункту тестирования участники должны предъявить:

  • экзаменационный лист;
  • документ, на основании которого их зарегистрировали для участия во вступительных испытаниях;
  • приглашение-пропуск.

В УЦОКО подчеркнули, что без этих документов попасть в пункт тестирования будет невозможно .

Место проведения тестирования нельзя разглашать

В УЦОКО напомнили, что из соображений безопасности информацию о местах проведения тестирований в Украине не публикуют ни на официальном сайте, ни на страницах региональных центров оценивания качества образования, ни в соцсетях.

Также поступающих призвали не распространять информацию о дате, времени и месте проведения экзаменов.

"Настойчиво рекомендуем не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, и поступающим, ведь от этого может зависеть безопасность всех участников вступительных испытаний", - подчеркнули в УЦОКО.

Напомним, для поступающих в магистратуру и аспирантуру, которые не сдали или пропустили ЕВЭ, а также для тех, кто хочет улучшить свой результат, в 2026 году проведут специально организованную сессию экзамена. Регистрация на нее продлится в августе, а тестирование состоится в сентябре.

РБК-Украина ранее писало, что для поступления в магистратуру и аспирантуру в Украине обязательно сдача единого вступительного экзамена (ЕВЭ) Он содержит два блока - тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку, а его результаты используют во время конкурсного отбора поступающих.

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