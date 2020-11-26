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Убыток "Нафтогаз" вырос до 17 млрд гривен

Автор: Александр Белоус

На результаты повлияло значительное снижение цен на газ и увеличение объемов продаж газа

Консолидированный убыток группы "Нафтогаз" за январь-сентябрь 2020 года вырос до 17,034 млрд грн. В прошлом году за этот же период прибыль составила 12,850 млрд грн.

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Об этом говорится в промежуточной финансовой отчетности компании, которая обнародована на сайте НАК.

Как отметили в пресс-службе копании, причинами убытков "являются меньший спрос и более низкие цены на газ".

По данным отчетности, чистый доход компании составил 104,529 млрд грн (за 9 месяцев 2019 года - 111,790 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.

Напомним, консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн. В прошлом году "Нафтогаз" получил за этот период 24,704 млрд грн прибыли.

Министерство финансов прогнозирует убыточную деятельность Группы "Нафтогаз" в течение 2020-2023 годов. Убытки ожидаются при реализации пессимистического, базового и оптимистического сценариев.

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