Збиток "Нафтогазу" зріс до 17 млрд гривень

Консолідований збиток групи "Нафтогаз" за січень-вересень 2020 року виріс до 17,034 млрд грн. У минулому році за цей же період прибуток склав 12,850 млрд грн.

Про це йдеться в проміжній фінансовій звітності компанії, яка оприлюднена на сайті НАК.

Як відзначили в прес-службі компанії, причинами збитків "є менший попит і більш низькі ціни на газ".

За даними звітності, чистий дохід компанії склав 104,529 млрд грн (за 9 місяців 2019 року - 111,790 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році був проведений анбандлінг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну. Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.

Нагадаємо, консолідований чистий збиток групи "Нафтогаз" у першому півріччі 2020 року склав 11,541 млрд грн. Минулого року "Нафтогаз" отримав за цей період 24,704 млрд грн прибутку.

Міністерство фінансів прогнозує збиткову діяльність Групи "Нафтогаз" протягом 2020-2023 років. Збитки очікуються при реалізації песимістичного, базової та оптимістичного сценаріїв.