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"Нафтогаз" намерен сохранить в управлении газовые хранилища

Новости » Экономика     10.02.2020 - 11:42
"Нафтогаз" намерен сохранить в управлении газовые хранилища
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Второй этап анбандлинга не планируется

НАК "Нафтогаз Украины" не планирует продолжать процесс анбандлинга и передавать кому-либо подземные хранилища газа (ПХГ). Об этом глава правления НАК Андрей Коболев сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Коболев, "Нафтогаз" не планирует передавать хранилища, поскольку єто государственная собственность.

"Но у нее есть несколько всем давно известных проблем. Одна из них - 4,6 млрд кубометров буферного газа принадлежит "Нафтогазу". Как только появится кто-то, кто будет готов этот буферный газ заместить собственным газом - мы готовы это обсудить", - сказал он.

По его словам, в "Укртрансгазе", который управляет ПХГ, есть и другие проблемы.

"Там есть проблемный разбаланс с "Укрнафтой". Там есть проблемный разбаланс с группой Фирташа. Там есть проблемный разбаланс с группой Жеваго. Из-за которого, между прочим, все счета арестованы и компания, получившая, с нашей точки зрения, несправедливое и незаконное решение, пытается списывать со счетов "Укртрансгаза" десятки миллионов гривен", - добавил он.

Напомним, в январе 2020 года "Нафтогаз" как единственный акционер обновил уставы АО "Укртрансгаз", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", АО "Укрспецтрансгаз", АО ГАО "Чорноморнафтогаз": коллегиальные исполнительные органы (правления и дирекции) заменяются единоличными органами управления.

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.

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