Минфин прогнозирует убыточность "Нафтогаз" в течение четырех лет

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Прибыли "Нафтогаза" до 2024 года не ожидается

Министерство финансов прогнозирует убыточную деятельность Группы "Нафтогаз" в течение 2020-2023 годов. Убытки ожидаются при реализации пессимистического, базового и оптимистического сценариев.

Об этом говорится в документе "Информация о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2021 году", который подготовил Минфин.

Как отметить в документе, моделирование деятельности Группы "Нафтогаз" проводилось на основании прогнозов НАК "Нафтогаз Украины" об объемах и ценах реализации продукции в 2020 - 2023 годах (рассматривается как базовый сценарий).

В частности, Группой "Нафтогаз" в 2020 году по сравнению с 2019 годом ожидается значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей (на 11,2 млрд куб м, или на 37,6%) и в 2021 году - еще на 1,0 млрд куб м, или на 5,5% по сравнению с 2020 годом. Рост объемов реализации в 2022 - 2023 годах Группой "Нафтогаз" не предполагается.

Независимо от рассмотренных в модели сценариев, в 2020 - 2023 годах ожидается убыточная деятельность Группы "Нафтогаз". По базовому сценарию убыток составит 4,285 млрд грн в 2020 году, 7,553 млрд грн в 2021 году, 5,467 млрд грн в 2022 году, 4,434 млрд грн в 2023 году.

Вместе с тем, проектом финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год предполагается получение средств из государственного бюджета в качестве компенсации за выполнение специальных обязанностей в сумме 32,2 млрд гривен. Моделирование финансового результата Группы "Нафтогаз" за 2020 год проведено без учета получения НАК "Нафтогаз Украины" из государственного бюджета указанной суммы компенсации.

Напомним, консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн. В прошлом году "Нафтогаз" получил за этот период 24,704 млрд грн прибыли.

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.