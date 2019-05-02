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Убытки от ПриватБанка от кредитов бывшим владельцам превысили 200 млрд грн

Новости » Экономика    02.05.2019 - 14:55
Убытки от ПриватБанка от кредитов бывшим владельцам превысили 200 млрд грн
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сумма убытков увеличилась до 209 млрд грн

Кредитный портфель национализированного "ПриватБанка", который классифицируется как связанный с предыдущими акционерами (согласно постановлению НБУ № 315 от 2015 года), на конец 2018 года оценивается в 212,795 млрд грн (годом ранее - 185,575 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на годовой отчет банка.

В отчете, подтвержденном аудиторской компанией E&Y, эта категория представлена как "Кредиты, которые управляются как отдельный портфель".

"По мнению руководства, этот портфель имеет аналогичные показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направления коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов", - говорится в отчете.

По состоянию на 31 декабря 2018 года банк признал убытки 209,453 млрд грн резерва под ожидаемые кредитные убытки по этим кредитам (31 декабря 2017 года - 181,887 млрд грн резерва, на 31 декабря 2016 года - 180,114 млрд грн резерва).

Убытки от ПриватБанка от кредитов бывшим владельцам превысили 200 млрд грн

privatbank.ua

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Чистый убыток банка в 2016 году составил 176,64 млрд грн, в 2017 году - 23,99 млрд грн. В 2018 году "ПриватБанк" впервые после национализации получил чистую прибыль - 12,52 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

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