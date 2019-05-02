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ПриватБанк направит на дивиденды государству почти всю прибыль

Новости » Экономика    02.05.2019 - 10:44
ПриватБанк направит на дивиденды государству почти всю прибыль
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банк вернет государству часть вложений

Национализированный "ПриватБанк" направит выплату дивидендов 11,52 млрд грн - 90% чистой прибыли за 2018 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на годовую отчетность банка.

Таким образом, чистую прибыль получит акционер банка - государство в лице Министерства финансов.

Согласно подтвержденному аудиторской компанией E&Y годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,798 млрд грн. Чистые активы "ПриватБанка" на начало 2019 года составляют 278 млрд грн, обязательства - 246,5 млрд грн, капитал "ПриватБанка" - 31,5 млрд грн.

Напомним, в 2018 году "ПриватБанк" впервые после национализации получил  истую прибыль. Согласно отчетности за 2017 год, "ПриватБанк" сократил чистый убыток до 23,99 млрд грн, по сравнению с 176,64 млрд грн в 2016 году.

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. В июне 2018 года Министерство финансов Украины одобрило стратегию развития "ПриватБанка" до 2022 года. Согласно утвержденным показателям, в 2022 году банк планирует получить 8,4 млрд грн чистой прибыли и будет готов к приватизации.

Однако 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

 

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