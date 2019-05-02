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Збитки ПриватБанку від кредитів колишнім власникам перевищили 200 млрд грн

Новини » Економіка    02.05.2019 - 14:55
Збитки ПриватБанку від кредитів колишнім власникам перевищили 200 млрд грн
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сума збитків збільшилася до 209 млрд грн

Кредитний портфель націоналізованого "ПриватБанку", якій класифікується як пов’язаний з попередніми акціонерами (відповідно до постанови НБУ № 315 від 2015 року), на кінець 2018 року оцінюється у 212,795 млрд грн (роком раніше - 185,575 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посилання річний звіт банку.

У звіті, підтвердженому аудиторською компанією E&Y, ця категорія представлена як "Кредити, що управляються як окремий портфель".

"На думку керівництва, цей портфель має аналогічні показники кредитного ризику, незалежно від класифікації за галуззю економіки та напрямом комерційної діяльності на дату видачі таких кредитів", - йдеться у звіті.

Станом на 31 грудня 2018 року банк визнав збитки 209,453 млрд грн резерву під очікувані кредитні збитки за цими кредитами (31 грудня 2017 року - 181,887 млрд грн резерву, на 31 грудня 2016 року- 180,114 млрд грн резерву).

Збитки ПриватБанку від кредитів колишнім власникам перевищили 200 млрд грн

privatbank.ua

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Чистий збиток банку у 2016 році становив 176,64 млрд грн, у 2017 році - 23,99 млрд грн. У 2018 році "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав чистий прибуток - 12,52 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

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