Мы не убийцы. Мы не понимаем, как в 21 веке возможно полномасштабное наступление, - Данилов

"Мы каждую жизнь нашего гражданина ценим... Мы никакого наступления или нападения на наши территории не планируем. Потому что это может привести к жертвам среди гражданского населения", - сказал Данилов.

Он отметил, что ситуация на Донбассе обостряется. Однако необходимо ясно осознавать, что широкомасштабное наступление, которым пугали Украину, приведет к огромным жертвам.

"Мы не понимаем, как в 21 веке это может происходить. Что это должно быть? Это будет терроризм? Это будет геноцид? Мы не убийцы. Мы мирная страна", - добавил секретарь СНБО.