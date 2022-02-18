Ми не вбивці. Ми не розуміємо, як у 21 столітті можливий повномасштабний наступ, - Данілов

"Ми кожне життя нашого громадянина цінуємо... Ми ніякого наступу або нападу на наші території не плануємо. Тому що це може призвести до жертв серед цивільного населення", - сказав Данілов.

Він зазначив, що ситуація на Донеччині загострюється. Однак необхідно ясно усвідомлювати, що широкомасштабний наступ, яким лякали Україну, призведе до величезних жертв.

"Ми не розуміємо, як у 21 столітті це може відбуватися. Що це має бути? Це буде тероризм? Це буде геноцид? Ми не вбивці. Ми мирна країна", - додав секретар РНБО.