Убийство журналистки в Дании: подозреваемый признал вину

Датский изобретатель Петер Мадсен, который был осужден за убийство шведской журналистки Ким Валль на борту самодельной подводной лодки, впервые признал свою вину в преступлении. Ранее он заявлял, что убийство журналистки произошло в результате несчастного случая.

Об этом сообщает The Local.

Мадсен, с которым общались по телефону для фильма Discovery Networks, на вопрос журналиста о том, убил ли он 30-летнюю женщину, которая брала у него интервью на борту субмарины "Наутилус", ответил "да".

"Виновный только один, и это я", - сказал он.

Напомним, Ким Валль была убита после интервью с датским изобретателем Питером Мадсеном на его подводной лодке 10 августа 2017 года.

На следующий день, 11 августа, подводная лодка "Наутилус" была затоплена. Мадсена спасли с лодки, а журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла.

Позже полиция нашла голову, ноги и одежду убитой журналистки. Мадсен, которого подозревали в убийстве, дал частичные признательные показания. Он сообщил, что расчленил тело Валль на борту своей подводной лодки и сбросил части тела в море.

Суд Копенгагена приговорил Мадсена к пожизненному заключению за убийство журналистки.