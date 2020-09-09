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Вбивство журналістки в Данії: підозрюваний визнав провину

Автор: РБК-Україна

Данський винахідник Петер Мадсен, який був засуджений за вбивство шведської журналістки Кім Валле на борту саморобного підводного човна, вперше визнав свою вину у злочині. Раніше він заявляв, що вбивство журналістки сталося в результаті нещасного випадку.

Про це повідомляє The Local.

Мадсен, з яким спілкувалися телефоном для фільму Discovery Networks на питання журналіста про те, чи вбив він 30-річну жінку, яка брала у нього інтерв'ю на борту субмарини "Наутілус", відповів "так".

"Винний тільки один, і це я", - сказав він.

Нагадаємо, Кім Валле була вбита після інтерв'ю з данським винахідником Пітером Мадсеном на його підводному човні 10 серпня 2017 року.

Наступного дня, 11 серпня, підводний човен "Наутілус" була затоплена. Мадсена врятували з човна, а журналістка, яка перебувала з ним на борту, зникла.

Пізніше поліція знайшла голову, ноги і одяг вбитої журналістки. Мадсен, якого підозрювали у вбивстві, дав часткові свідчення. Він повідомив, що розчленував тіло Валле на борту своєї підводного човна і скинув частини тіла в море.

Суд Копенгагена засудив Мадсена до довічного ув'язнення за вбивство журналістки.

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