Убийство Шеремета: Украина просит 4 страны проверить версию о белорусском следе

Украинское следствие в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета просит другие страны проверить версию о белорусском следе. В частности, запросы разослали четырем странам.

Об этом в интервью censor.net рассказал замглавы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

По его словам, белорусский след остается одной из версий убийства Шеремета с учетом его критических высказываний в отношении действующего режима.

"Сейчас международные поручения направлены в Республику Беларусь, Литву, Соединенные Штаты Америки, Российскую Федерацию. Ждем их выполнения, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о возможном белорусский след в деле Шеремета", - отметил Цуцкиридзе.