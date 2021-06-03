ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Офисе генпрокурора рассказали, когда будет результат по делу Шеремета

Новина українською →
Киев, Четверг 03 июня 2021 23:02
В Офисе генпрокурора рассказали, когда будет результат по делу Шеремета Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, когда наконец будет результат по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По ее словам, дело о непосредственных исполнителях преступления сейчас находится в суде.

Об этом шла речь в программе "Право на владу".

Генпрокурор отметила, что после рассмотрения суда будет апелляция.

"Если мы говорим сейчас о непосредственных исполнителях - дело в суде. Результат дела в суде будет именно тогда, когда суд закончит слушание дела, а потом будет апелляция", - сообщила Венедиктова.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании троих исполнителей убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Двоих отпустили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

Также сообщалось, что причастными к убийству Шеремета также могут быть белорусские спецслужбы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Генпрокурор Павел Шеремет
NEWS
Закон об олигархах: что думают о документе на Западе
Закон об олигархах: что думают о документе на Западе
DAILY
Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях