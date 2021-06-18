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Вбивство Шеремета: Україна просить 4 країни перевірити версію про білоруський слід

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 16:05
Вбивство Шеремета: Україна просить 4 країни перевірити версію про білоруський слід Фото: журналіст Павло Шеремет (ria ru)
Автор: РБК-Україна

Українське слідство в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета просить інші країни перевірити версію про білоруський слід. Зокрема, запити розіслали чотирьом країнам.

Про це в інтерв'ю censor.net розповів заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

За його словами, білоруський слід залишається однією з версій вбивства Шеремета з урахуванням його критичних заяв щодо чинного режиму.

"Зараз міжнародні доручення направлені до Республіки Білорусь, Литви, Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації. Чекаємо їх виконання, щоб підтвердити або спростувати версію про можливий слід у справі Шеремета", - зазначив Цуцкірідзе.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. На сьогодні у справі фігурують три особи - музикант і колишній військовий Андрій Антоненко, медик Юлія Кузьменко і волонтер Яна Дугарь. Всі вони вже перебувають не під вартою.

Чутки про білоруський слід активізувалися, коли колишній офіцер Ігор Макар оприлюднив записи розмов КДБ Білорусі про варіанти ліквідації усунення Шеремета.

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Білорусь преступления Павло Шеремет
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