Убийство Шеремета: суд отказался отпустить из-под стражи Кузьменко

Печерский районный суд города Киева отказался отпустить из-под стражи Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом передает корреспондент РБК-Украина с заседания суда.

Суд отказал адвокатам Кузьменко, просившим отпустить ее под домашний арест.

Прокуратура просила оставить подсудимую под арестом.

В ходе заседания суд допросил трех свидетелей, в частности, маму и бывшего мужа Кузьменко. Они утверждают, что подозреваемая в момент убийства 20 июля 2016 года была дома с ребенком.

Напомним, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент в деле убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой врача и волонтера Юлии Кузьменко.

Как известно, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Последнюю отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.