Вбивство Шеремета: суд відмовився відпустити з-під варти Кузьменко

Печерський районний суд міста Києва відмовився відпустити з-під варти Юлію Кузьменко, підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це передає кореспондент РБК-Україна з засідання суду.

Суд відмовив адвокатам Кузьменко, просили відпустити її під домашній арешт.

Прокуратура просила залишити підсудну під арештом.

У ході засідання суд допитав трьох свідків, зокрема, маму і колишнього чоловіка Кузьменко. Вони стверджують, що підозрювана у момент вбивства 20 липня 2016 року була вдома з дитиною.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській проводили слідчий експеримент у справі вбивства журналіста Павла Шеремета з участю підозрюваної лікаря і волонтера Юлії Кузьменко.

Як відомо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. Останню відправили цілодобовий під домашній арешт до 8 лютого.