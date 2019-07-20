Убийство Шеремета: в ОБСЕ призвали завершить расследование

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинскую власть как можно быстрее завершить расследование убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации.

По словам Дезира, не раскрытие дела об убийстве Шеремета влияет на свободу слова и безопасность журналистов в Украине, а также порождает новые подобные преступления.

"Через три года убийство Павла Шеремета остается нераскрытым и продолжает влиять на свободу слова, свободу СМИ и безопасность журналистов. Украинская власть обязана обеспечить, чтобы его убийство, а также все другие нападения и убийства журналистов преследовались по закону, а исполнители и заказчики этих преступлений предстали перед судом", - говорится в заявлении.

Напомним, в третью годовщину убийства Шеремета, поверенный в делах Соединенных Штатов в Украине Уильям Тейлор призвал украинскую власть установить и наказать виновных в преступлении. Кроме того, друзья и коллеги журналиста заявили, что руководители силовых органов должны уйти в отставку из-за безрезультатности следствия.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский пригласил руководителей силовых ведомств на заседание относительно результатов расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Глава государства отметил, что заседание состоится во вторник, 23 июля.