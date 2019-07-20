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Следствие имеет горячие версии убийства Шеремета, - Луценко

Новости » Общество    20.07.2019 - 13:06
Следствие имеет горячие версии убийства Шеремета, - Луценко
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

По словам Луценко, к расследованию привлечены иностранные специалисты

Генеральная прокуратура Украины имеет горячие версии убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Юрия Луценко в Facebook.

Как сообщил Луценко, вчера, 19 июля, состоялся очередной ежеквартальный отчет главы Национальной полиции Сергея Князева и начальника Уголовного розыска по расследованию дела об убийстве Шеремета. Он добавил, что правоохранители имеют горячие версии убийства.

"Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное", - заявил генпрокурор.

Следствие имеет горячие версии убийства Шеремета, - Луценко

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил руководителей силовых ведомств, в частности генпрокурора Юрия Луценко и главу МВД Арсена Авакова, на заседание по результатам расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Глава государства отметил, что заседание состоится во вторник, 23 июля.

Как писало РБК-Украина, в декабре прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета значительно сузился. Однако Луценко добавил, что "даже Федеральное бюро расследований не смогло оказать помощь" для установления исполнителей.

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