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Убийство Шеремета: Кузьменко оставили под стражей

Новости » Происшествия     14.02.2020 - 15:53
Убийство Шеремета: Кузьменко оставили под стражей
Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Подозреваемая в убийстве Шеремета останется под стражей до 3 апреля

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что суд рассмотрел жалобу, поданную стороной защиты на решение Печерского райсуда от 4 февраля 2020 года, которым арест Кузьменко был продлен до 3 апреля.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 4 февраля 2020 оставили без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее полиция опровергла возможное алиби Юлии Кузьменко. В частности, она неоднократно рассказывала, что не знала Шеремета и впервые услышала его фамилию только после подрыва его авто, просматривая утром 20 июля новостную ленту социальной сети Facebook. Однако в дальнейшем ее адвокат и сама подозреваемая утверждали, что в этот период она находилась в отпуске, что является документально подтвержденным фактом.

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