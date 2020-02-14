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Убийство Шеремета: суд оставил подозреваемую Дугарь под домашним арестом

Новости » Политика     14.02.2020 - 14:03
Убийство Шеремета: суд оставил подозреваемую Дугарь под домашним арестом
Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)

Суд отказал в ходатайстве защиты об изменении меры пресечения

Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что коллегия судей решила не менять Дугарь меру пресечения и оставить подозреваемую под домашним арестом.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 5 февраля 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В частности, до 4 апреля Дугарь запрещено покидать место жительства с 20:00 до 07:00 следующего дня, за исключением случаев оказания неотложной медицинской помощи.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил домашний арест Яне Дугарь до 4 апреля.

Также РБК-Украина сообщало, что Национальная полиция опубликовала результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины от 21.11.2019 года. Заключение экспертов подтверждает, что женщина-разведчица на видео - это Яна Дугарь.

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