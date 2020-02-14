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Вбивство Шеремета: Кузьменко залишили під вартою

Новини » Надзвичайні події     14.02.2020 - 15:53
Вбивство Шеремета: Кузьменко залишили під вартою
Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

Підозрювана у вбивстві Шеремета залишиться під вартою до 3 квітня

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що суд розглянув скаргу, подану стороною захисту на рішення Печерського райсуду від 4 лютого 2020 року, яким арешт Кузьменко було продовжено до 3 квітня.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 4 лютого 2020 залишили без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше поліція спростувала можливе алібі Юлії Кузьменко. Зокрема, вона неодноразово розповідала, що не знала Шеремета та вперше почула його прізвище тільки після підриву його авто, переглядаючи вранці 20 липня новинну стрічку соціальної мережі Facebook. Проте в подальшому її адвокат і сама підозрювана стверджували, що в цей період вона перебувала у відпустці, що є документально підтвердженим фактом.

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