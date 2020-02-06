Убийство Шеремета: в Нацполиции опровергли алиби Кузьменко

Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Следователи прокомментировали заявления адвокатов подозреваемой и фигурантов дела

Отдельные заявления адвокатов, свидетелей и подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

В Нацполиции отметили, что во время недавних судебных заседаний по продлению меры пресечения Юлии Кузьменко, адвокаты и некоторые свидетели озвучивали противоречивую информацию относительно алиби подозреваемой.

"В частности Юлия Кузьменко неоднократно рассказывала, что не знала, кто такой Павел Шеремет и впервые услышала фамилию журналиста только после подрыва его авто. Об этом событии, по словам адвоката во время судебного заседания 12 декабря 2019 года, подозреваемая узнала на работе, просматривая утром 20 июля новостную ленту Фейсбука. Однако в дальнейшем и ее защитник, и сама подозреваемая говорят, что в этот период Юлия Кузьменко находилась в отпуске, что является документально подтвержденным фактом", - отмечается в сообщении.

В то же время, отпуск Кузьменко частично проводила в Одесской области с нынешним сожителем Петром Кияном, а 18 июля 2016 года они вместе вернулись в Киев.

"В ту ночь Юлия Кузьменко вместе с мужем Дмитрием (на то время официально они еще находились в браке) поехали в аэропорт "Борисполь", чтобы встретить сына и родителей подозреваемой из Турции. Во время показаний 3 февраля этого года мать Юлии Кузьменко заявила, что не помнит, в котором часу они пересекли границу. А во время заседания 24 декабря 2019 года адвокат Владислав Добош озвучил, что подозреваемая 19 июля 2016 г. в 2:00 ждала в аэропорту "Борисполь", а вернулись домой в 5:00. Однако, согласно протоколу осмотра, оглашенного прокурором во время судебного заседания, родной сын и родители подозреваемой Юлии Кузьменко после отдыха в Турецкой Республике пересекли государственную границу Украины 19.07.2016 года в период с 00:12 по 00:18", - сообщили в Нацполиции.

Учитывая полученный в ходе следствия трафик телефонных соединений абонентского номера подозреваемой, правоохранители узнали, что уже в 1:24 Кузьменко была дома на ул. Урловской.

"В то же время сторона обвинения имеет сомнения относительно правдивости показаний ныне уже бывшего мужа Юлии Кузьменко Дмитрия Кузьменко. Во время судебного заседания 24 декабря 2019 года он засвидетельствовал, что с вечера 18-го до 20 июля 2016 года подозреваемая находилась с ним дома и он четко знает, где и с кем она проводила время. А уже во время судебного заседания 3 февраля 2020 года бывший муж подозреваемой заявил, что не знает, где и с кем была его жена на отдыхе", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сторона защиты Юлии Кузьменко заявляла, что подозреваемая не имела тесных связей с другим подозреваемым - Андреем Антоненко.

"Однако следствие установило факты тесных отношений между Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко, а также опровергло информацию о том, что общение между ними ограничивалось темой ДТП с участием жены и ребенка Андрея Антоненко. В частности, в 2016 году фиксируются 104 соединения между ними, из которых до даты совершения преступления - 14 соединений (2 SMS-сообщения и 12 звонков общей продолжительностью 40 минут). После 20 июля 2016 года таких соединений установлено 90: 16 SMS-сообщений и 74 звонка. Кроме этого, в течение 2016 года зафиксировано 252 сообщения в сети "Facebook", в том числе 89 - до совершению преступления", - пояснили в Нацполиции.

Следствие считает, что приведенные факты опровергают заявления адвокатов, свидетелей и подозреваемых по делу.

Напомним, 4 февраля Печерский районный суд Киева продлил до 3 апреля арест Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. Еще двум фигурантам дела -Яне Дугарь и Андрею Антоненко, арест продлили до 4 апреля.