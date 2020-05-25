Убийство Шеремета: Дугарь отпустили под залог

Печерский районный суд города Киева отпустил под залог подозреваемую в организации убийства журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь. Суд установил сумму залога в 168 тыс. гривен.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что 12 декабря прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.

Напомним, адвокат Дугарь сообщил, что правоохранители намерены просить суд отменить ее домашний арест.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция готовит дело об убийстве Шеремета в суд.

Кроме того, следствие по делу об убийстве Павла Шеремета завершилось.

Добавим, что материалы по Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь выделили в отдельное уголовное производство и, соответственно, им изменили подозрения.