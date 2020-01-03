Убийство Шеремета: Дугарь отказалась участвовать в следственном эксперименте

Третья подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который проводился в ночь на 3 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что о проведении следственных действий заблаговременно предупреждили защитников трех подозреваемых, однако свое участие в проведении следственного эксперимента подтвердил только адвокат Юлии Кузьменко.

Подозреваемый Андрей Антоненко отказался, мотивируя свой отказ отсутствием своих защитников. Однако во время следственного эксперимента прибыл адвокат, который начал першкоджати действиям следователей с Юлией Кузьменко, что зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента.

"Подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента вообще отказалась", - сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской ночью проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой врача и волонтера Юлии Кузьменко.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео из материалов дела изображено, что шли двое людей. Следствие установило, что вторым человеком, вероятно, был Андрей Антоненко.

РБК-Украина писало, что подозреваемых в убийстве Павла Шеремета задержали 12 декабря. Ими оказались трое ветеранов войны на Донбассе.

По данным следствия, Андрей Антоненко решил создать группу, чтобы в ее составе совершить убийство Шеремета. В дальнейшем он привлек к организации Кузьменко, военнослужащего по контракту Яну Дугарь и других людей.