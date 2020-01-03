Вбивство Шеремета: Дугарь відмовилася брати участь у слідчому експерименті

Третя підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь відмовилася від участі у слідчому експерименті, який проводився у ніч на 3 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що про проведення слідчих дій завчасно було попереджено захисників трьох підозрюваних, однак свою участь у проведенні слідчого експерименту підтвердив лише адвокат Юлії Кузьменко.

Підозрюваний Андрій Антоненко відмовився, мотивуючи свою відмову відсутністю своїх захисників. Однак під час слідчого експерименту прибув адвокат, який почав першкоджати діям слідчих з Юлією Кузьменко, що зафіксовано на відеозапису слідчого експерименту.

"Підозрювана Яна Дугарь від дачі показань та проведення слідчого експерименту взагалі відмовилася", - повідомили у прес-службі поліції.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській вночі проводили слідчий експеримент у справі вбивства журналіста Павла Шеремета за участі підозрюваної лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош зазначив, що буде клопотати про повторне проведення слідчого експерименту, оскільки на відео з матеріалів справи зображено, що йшли двоє людей. Слідство встановило, що другою людиною, ймовірно, був Андрій Антоненко.

РБК-Україна писало, що підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали 12 грудня. Ними виявилися троє ветеранів війни на Донбасі.

За даними слідства, Андрій Антоненко вирішив створити групу, щоб в її складі скоїти вбивство Шеремета. Надалі він привернув до організації Кузьменко, військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь і інших людей.